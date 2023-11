La definizione e la soluzione di: Colpita da un imposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : GRAVATA

Significato/Curiosita : Colpita da un imposta

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «imposta» wikimedia commons contiene immagini o altri file su imposta imposta, su treccani.it – enciclopedie on line... Gravatá è un comune del Brasile nello Stato del Pernambuco, parte della mesoregione dell'Agreste Pernambucano e della microregione della Vale do ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

