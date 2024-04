La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se si vuotano si possono piegare. SACCHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

sacchi ( approfondimento) m pl

plurale di sacco

Sillabazione

sàc | chi

Etimologia / Derivazione

vedi sacco

Sinonimi