La Soluzione ♚ Il verbo dei saggi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il verbo dei saggi. SAPERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il verbo dei saggi: Sapere – sinonimo di conoscenza Sapere – programma televisivo Sapere – rivista di divulgazione scientifica Leonardo Sapere – violoncellista argentino naturalizzato italiano DeA Sapere – canale televisivo tematico italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Sapere – sinonimo di conoscenza Sapere – programma televisivo Sapere – rivista di divulgazione scientifica Leonardo Sapere – violoncellista argentino naturalizzato italiano DeA Sapere – canale televisivo tematico italiano sapere m sing (pl.: saperi) (filosofia) (psicologia) insieme di conoscenze umane risultato della sapienza il sapere di alcuni si compone anche di qualcosa che altri non conoscono (per estensione) in generale è tutto quello che un individuo ha conosciuto sino ad un momento definito e considerato per lui attuale Verbo Transitivo sapere (vai alla coniugazione) conoscere una cosa, un fatto finge di sapere infatti ripete soltanto mnemonicamente

io so di non sapere (per estensione) pervenire ad un'informazione vorrebbe sapere se potrà partire entro il mese prossimo

"Scusa, eh... Ma vorrei sapere perché ne hai parlato pur non conoscendone i particolari" (gergale) sentire, avere notizia "La Ninetta! Eh, la Ninetta non è più... Non lo sapevi" essere in grado di compiere un'azione vorrei sapere scrivere bene avere sapore questa minestra sa di sale avere odore, odorare l'aria sa di zolfo (per estensione) qualora si avesse bisogno di qualcosa "Scusi, vorrei sapere se in negozio avrete la taglia 42" (familiare) sentire, ascoltare non è sempre necessario che tutti sappiano tutto di tutti Sillabazione sa | pé | re Pronuncia IPA: /sa'pere/ Etimologia / Derivazione dal latino volgare sapere, dal latino classico sapere ossia "aver sapore, esser saggio, capire" Citazione Sinonimi (sostantivo) conoscenza, cultura, erudizione,esperienza, pratica informazione, istruzione, sapienza, scibile, scienza, studio, nozioni, dottrina

conoscenza, cultura, erudizione,esperienza, pratica informazione, istruzione, sapienza, scibile, scienza, studio, nozioni, dottrina (verbo) conoscere

conoscere essere colto, possedere, ricordare

avere esperienza, essere capace, essere in grado, intendersi

apprendere, essere informato, venire a conoscenza

essere consapevole, rendersi conto, , avere appreso, avere imparato, avere udito, avere sperimentato, avere notizia, avere cognizione, venire a conoscenza, sentir dire, intendere, essere al corrente, essere certo (verbo) essere dotto, essere colto, essere erudito

essere dotto, essere colto, essere erudito avere coscienza, avere ben chiaro

prevedere, presagire

(in una disciplina, in un settore) essere bravo, essere abile, essere capace, essere esperto, essere pratico, intendersi, essere padrone, avere la padronanza, essere in grado, potere, riuscire, avere l’abilità, avere dimestichezza

essere bravo, essere abile, essere capace, essere esperto, essere pratico, intendersi, essere padrone, avere la padronanza, essere in grado, potere, riuscire, avere l’abilità, avere dimestichezza avere sapore, avere odore, avere sentore

essere capace, essere in grado

profumare

[[apparire Contrari (sostantivo) disinformazione, ignoranza, incultura

disinformazione, ignoranza, incultura ( letterario ) insipienza

insipienza (verbo) ignorare, disconoscere

ignorare, disconoscere essere ignorante, essere analfabeta

non essere consapevole, non rendersi conto

(in una disciplina, in un settore) essere incapace, essere inesperto

essere incapace, essere inesperto dimenticare, restare all'oscuro Parole derivate consapevole, risapere, sapersi, saputo, scibile, scienza Termini correlati (gergale) (spregiativo) saputello Varianti (antico) savere Proverbi e modi di dire non sapere dove battere la testa

sapere il fatto suo : essere molto bravo

: essere molto bravo tu non sai .../non potete sapere ... : espressione eufemistica che, per esempio, può esprimere ringraziamento: tu non sai quanto mi sei stata di aiuto! ; oppure concitazione per qualcosa gradito o, al contrario, che ha deluso: non potete sapere quanto è buona questa fetta di torta!

: espressione eufemistica che, per esempio, può esprimere ringraziamento: ; oppure concitazione per qualcosa gradito o, al contrario, che ha deluso: chi sa cosa/chi... : intercalare o meno, esprime comunque la volontà di suscitare sincero interesse o curiosità

: intercalare o meno, esprime comunque la volontà di suscitare sincero interesse o curiosità chi sa ... : riflessione nostalgica e talvolta per un legame affettuoso, non necessariamente d'amore passionale, ma proiettata in un futuro vicino (da cui per esempio, però più confidenziale: chi sa che fine ha fatto... )

