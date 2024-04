La Soluzione ♚ Una passeggiata litoranea La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una passeggiata litoranea. LUNGOMARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una passeggiata litoranea: Il lungomare (plurale lungomari) è una via che costeggia la riva del mare. Nella toponomastica italiana forma un'unica tipologia insieme alle altre vie di circolazione che fiancheggiano i laghi (lungolago) o i corsi d'acqua (lungofiume), e i cui nomi sono sempre forme univerbate del prefisso lungo- e del nome comune o proprio del corpo idrico costeggiato. Il termine lungomare è una denominazione urbanistica generica e come tale può formare parte di un odonimo. Il lungomare è un elemento caratteristico dello spazio urbano delle città costiere, che iniziano a dotarsene intorno alla metà del XIX secolo con lo sviluppo del turismo balneare. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il lungomare (plurale lungomari) è una via che costeggia la riva del mare. Nella toponomastica italiana forma un'unica tipologia insieme alle altre vie di circolazione che fiancheggiano i laghi (lungolago) o i corsi d'acqua (lungofiume), e i cui nomi sono sempre forme univerbate del prefisso lungo- e del nome comune o proprio del corpo idrico costeggiato. Il termine lungomare è una denominazione urbanistica generica e come tale può formare parte di un odonimo. Il lungomare è un elemento caratteristico dello spazio urbano delle città costiere, che iniziano a dotarsene intorno alla metà del XIX secolo con lo sviluppo del turismo balneare. lungomare ( approfondimento) m sing(pl.: lungomari) (architettura) strada cittadina posta lungo la riva del mare, ampia a sufficienza da permettere il passeggio Sillabazione lun | go | mà | re Pronuncia IPA: /,lungo'mare/ Etimologia / Derivazione Da lungo e mare Altre Definizioni con lungomare; passeggiata; litoranea; La passeggiata des Anglais a Nizza; Una passeggiata in campagna; Regione litoranea toscana; La zona litoranea a nord di Barcellona; Cerca altre soluzioni cruciverba

