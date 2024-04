La Soluzione ♚ Lo è una mostra stabile La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo è una mostra stabile. PERMANENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e una mostra stabile: La permanente è un trattamento dei capelli di lunga durata, che permette di renderli ricci e maggiormente vaporosi. È un trattamento normalmente praticato dai parrucchieri, che consiste nell'avvolgere i capelli, riuniti in ciocche intorno ad una serie di bigodini, il cui raggio determinerà l'intensità del riccio. È tuttavia possibile anche l'utilizzo di prodotti destinati all'uso casalingo. La forma naturale dei capelli è determinata dalla disposizione delle catene peptidiche che formano il capello e dai legami trasversali che le tengono unite. Tali legami sono soprattutto ponti peptidici, disolfuro, salini e idrogeno. Mentre nella normale ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La permanente è un trattamento dei capelli di lunga durata, che permette di renderli ricci e maggiormente vaporosi. È un trattamento normalmente praticato dai parrucchieri, che consiste nell'avvolgere i capelli, riuniti in ciocche intorno ad una serie di bigodini, il cui raggio determinerà l'intensità del riccio. È tuttavia possibile anche l'utilizzo di prodotti destinati all'uso casalingo. La forma naturale dei capelli è determinata dalla disposizione delle catene peptidiche che formano il capello e dai legami trasversali che le tengono unite. Tali legami sono soprattutto ponti peptidici, disolfuro, salini e idrogeno. Mentre nella normale ... permanente m e f sing (pl.: permanenti) che si prolunga nel tempo (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) (di) unità di memoria, spesso a semiconduttore, in grado di mantenere informazioni anche senza alimentazione elettrica Sostantivo permanente f sing arricciatura non naturale e durevole dei capelli conseguita mediante calore o con specifici trattamenti chimici Voce verbale permanente participio presente singolare di permanere Sillabazione per | ma | nèn | te Pronuncia IPA: /perma'nnte/ Etimologia / Derivazione participio presente di permanere Citazione Sinonimi fermo, fisso, stabile, saldo, duraturo, durevole, continuo, costante, definitivo, ininterrotto, immutabile, inesauribile, eterno, perenne, inalterabile, perpetuo, persistente

(di capelli) ondulazione, arricciatura Contrari contingente, effimero, instabile, modificabile, momentaneo, passeggero, precario, provvisorio, temporaneo, transitorio Parole derivate permanentemente, semipermanente Altre Definizioni con permanente; mostra; stabile; Lo è l esposizione stabile di un museo; Lo cerca Battiato in uno dei suoi più famosi successi; Ha i pesci in mostra in vetrina; Lo mostra ai clienti il commesso viaggiatore; Lo fa l esibizionista che vuole mettersi in mostra; L affitto di uno stabile;

