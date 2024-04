La Soluzione ♚ Una figlia di due razze La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una figlia di due razze. METICCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una figlia di due razze: Con il termine meticcio (dallo spagnolo: mestizo e portoghese: mestiço) si definiscono gli individui in generale nati da due etnie diverse. In origine con questo termine si indicavano le persone nate dall'incrocio fra conquistadores o coloni europei, tipicamente spagnoli e portoghesi, e le popolazioni amerindie indigene precolombiane.In zoologia il termine è usato anche in senso generico, anche riferendosi ad altre specie animali, indicando animali nati dall'incrocio di due razze diverse. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Con il termine meticcio (dallo spagnolo: mestizo e portoghese: mestiço) si definiscono gli individui in generale nati da due etnie diverse. In origine con questo termine si indicavano le persone nate dall'incrocio fra conquistadores o coloni europei, tipicamente spagnoli e portoghesi, e le popolazioni amerindie indigene precolombiane.In zoologia il termine è usato anche in senso generico, anche riferendosi ad altre specie animali, indicando animali nati dall'incrocio di due razze diverse. meticcia f sing femminile di meticcio che è nata da genitori di razze diverse Sostantivo meticcia f sing chi è nata da genitori di razze o specie diverse Sillabazione me | tìc | cia Pronuncia IPA: /me'titta/ Etimologia / Derivazione vedi meticcio Sinonimi mezzosangue, mulatta, creola

(per estensione) ibrida Altre Definizioni con meticcia; figlia; razze; Mila di personaggio de La figlia di Iorio; È figlia della monotonia; La figlia maggiore dei Simpson; Le razze di ovini barbuti; Si dice di razze dal pelo lungo e morbido; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una figlia di due razze

METICCIA

M

E

T

I

C

C

I

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Una figlia di due razze' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.