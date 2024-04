La Soluzione ♚ Una concorrente di LG La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una concorrente di LG. SAMSUNG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una concorrente di lg: Samsung è un'azienda multinazionale sudcoreana, fondata il 1º marzo 1938 nell'attuale Corea del Sud. Comprende filiali in 58 paesi nonché numerose aziende affiliate, la maggior parte con il nome madre Samsung. A partire dal 2017, il valore del suo marchio è stato qualificato come il sesto tra quelli più alti nella classifica mondiale.Samsung ha avuto una forte influenza sullo sviluppo economico, sulla politica, sui media e sulla cultura della Corea del Sud ed è stata una delle principali forze trainanti dietro il "miracolo economico coreano". Secondo il fondatore, il significato della parola coreana hanja Samsu è "tri-stella" o "tre ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Samsung è un'azienda multinazionale sudcoreana, fondata il 1º marzo 1938 nell'attuale Corea del Sud. Comprende filiali in 58 paesi nonché numerose aziende affiliate, la maggior parte con il nome madre Samsung. A partire dal 2017, il valore del suo marchio è stato qualificato come il sesto tra quelli più alti nella classifica mondiale.Samsung ha avuto una forte influenza sullo sviluppo economico, sulla politica, sui media e sulla cultura della Corea del Sud ed è stata una delle principali forze trainanti dietro il "miracolo economico coreano". Secondo il fondatore, il significato della parola coreana hanja Samsu è "tri-stella" o "tre ... Samsung ( approfondimento) (economia) società sudcoreana per lo sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica e di elettrodomestici, fondata nel 1938 Sillabazione Lemma non sillababile Etimologia / Derivazione Letteralmente tre stelle Altre Definizioni con samsung; concorrente; Un produttore di smartphone; Luca ex concorrente del gf divenuto attore; Un concorrente che vince nonostante non sia tra i favoriti; È concorrente di Samsung; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una concorrente di LG

SAMSUNG

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una concorrente di LG' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.