La Soluzione ♚ La tredicesima ora La definizione e la soluzione di 3 lettere: La tredicesima ora. UNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La tredicesima ora: Aggettivo numerale Significato e Curiosità su una f (vale la stessa nota d'uso dell'articolo) vedi uno; sul tavolo c'erano due cucchiai e una forchetta; Articolo una f (nota: si usa solo davanti a parole di genere femminile inizianti per consonante; davanti a vocale si elide in "un'") articolo indeterminativo, vedi un; Apparve una stella in cielo.

Una lucertola non vola!

Guarda, una rondine!

Se ne andò con una ragazza.

Barista, una birra! Pronome una f pronome indefinito, vedi uno; una delle ragazze ordinò un caffè ;

; Ieri al bar ho visto una. Era veramente bella! Sostantivo una f (nota: è obbligatorio l'uso dell'articolo determinativo) (per antonomasia) l'ora dopo la mezzanotte: "Che ore sono" "L'una". (per antonomasia) (popolare) l'ora dopo mezzogiorno: dove lavoro io la pausa pranzo inizia all'una meno un quarto; Sillabazione ù | na Pronuncia IPA: /'u.na/ (tonica come sostantivo o pronome)

IPA: /u.na/ (generalmente atona come articolo e aggettivo numerale) Etimologia / Derivazione dal latino una(m), aggettivo numerale e per estensione gli altri significati Citazione Sinonimi l'ora dopo mezzogiorno tredici Parole derivate ciascheduna, cadauna Varianti un' (articolo e aggettivo numerale) Altre Definizioni con una; tredicesima; La tredicesima lettera dell alfabeto greco;

UNA

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La tredicesima ora' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.