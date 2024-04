La Soluzione ♚ Tassa su benzina e gas La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tassa su benzina e gas. ACCISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tassa su benzina e gas: Per accisa, in economia politica si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dal latino accidere, che significa "cadere sopra". In Italia, nelle voci di spesa (ad esempio nelle bollette) la voce "accisa" viene spesso sostituita con "imposta di consumo" o "imposta di produzione" o "imposta erariale". Sostantivo Significato e Curiosità su: Per accisa, in economia politica si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dal latino accidere, che significa "cadere sopra". In Italia, nelle voci di spesa (ad esempio nelle bollette) la voce "accisa" viene spesso sostituita con "imposta di consumo" o "imposta di produzione" o "imposta erariale". accisa ( approfondimento) sing f (pl.: accise) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) imposta sulla produzione di beni di consumo Sillabazione ac | cì | sa Pronuncia IPA: /at'tia/ Etimologia / Derivazione dal francese accise, che deriva dal latino medievale accisia ossia "imposta", derivazione di accidere ovvero "tagliare" Altre Definizioni con accisa; tassa; benzina; Tassa sulle importazioni; Tassa di transito; Benzina per aeroplani; La benzina dei distributori con la conchiglia; La benzina verde ne ha 95-98; Cerca altre soluzioni cruciverba

ACCISA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Tassa su benzina e gas' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.