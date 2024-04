La definizione e la soluzione di 10 lettere: Superiorità sugli altri. PREVALENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Prevalenza – in medicina, misura di frequenza impiegata in epidemiologia per esprimere il rapporto fra il numero di persone malate in una popolazione in un definito momento e il numero totale degli individui della popolazione (quindi sani e malati) nello stesso istante Prevalenza – in idraulica, misura del carico idraulico che una pompa può complessivamente fornire ad un fluido

prevalenza f sing

(fisica) in idraulica, opposizione che una pompa deve vincere per innalzare un liquido da un contenitore a un altro (statistica) (medicina) misura della frequenza di una data malattia al tempo presente

Sillabazione

pre | va | lèn | za

Pronuncia

IPA: /preva'lntsa/

Etimologia / Derivazione

Da prevalere

