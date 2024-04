La Soluzione ♚ Suggerimento parere La definizione e la soluzione di 9 lettere: Suggerimento parere. CONSIGLIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Suggerimento parere: Sostantivo Significato e Curiosità su consiglio ( approfondimento) m sing (pl.: consigli) parere dato da una persona a un'altra che è in difficoltà o in dubbio per aiutarla ho seguito il consiglio che mi sollecitava a consultare un medico (politica) (diritto) (economia) organo che ha funzioni consultive o deliberative composto da un certo numero di persone consiglio comunale

consiglio d'amministrazione supportare qualcuno verbalmente, dicendogli cose vere di cui egli potrebbe non aver ancora una visione chiara gli ha dato un consiglio per la trattativa di lavoro in cui era impegnato "aggiunta" di una o più opinioni corrette e/o innegabili in merito all'esistenza della persona a cui sono riferite per ravvedimento, correzione o invito ad agire, comportarsi e/o pensare in un modo specifico il suo consiglio è stato quello di affrontare la cosa (per estensione) parole dette per convincere a fare una o più cose secondo te... il consiglio che mi ha dato è cattivo o buono condurre ad agire giustamente il consiglio fu utile ancor prima che potesse sbagliare Voce verbale consiglio prima persona singolare dell'indicativo presente di consigliare Sillabazione con | sì | glio Pronuncia IPA: /kon'sio/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino consilium che deriva da consulere cioè "consultare" Citazione Sinonimi opinione, parere, punto di vista, suggerimento, proposta, ammonimento, avvertimento, ammaestramento, avvertenza, avviso, esortazione, incitamento; consulenza

( per estensione ) cautela, senno, riflessione, meditazione, ponderazione, avvedutezza

cautela, senno, riflessione, meditazione, ponderazione, avvedutezza ( per estensione ) decisione, risoluzione, deliberazione

decisione, risoluzione, deliberazione (di famiglia, con i propri collaboratori) consultazione, colloquio, riunione, assemblea, adunanza

consultazione, colloquio, riunione, assemblea, adunanza (diritto) consulta, comitato, collegio Contrari ( per estensione ) tentare, traviare

tentare, traviare influenzare Parole derivate preconsiglio Termini correlati lealtà

ispirazione

( per estensione ) calunnia, maldicenza

calunnia, maldicenza amicizia, cordialità

(per estensione) ipocrisia, predica Proverbi e modi di dire venire a più miti consigli : abbassare le proprie pretese

venire a più miti consigli : abbassare le proprie pretese

: abbassare le proprie pretese far tesoro di un consiglio : carpire un ammaestramento o un'idea

CONSIGLIO

