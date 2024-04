La definizione e la soluzione di 10 lettere: Stentare a dire. BALBETTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Significato e Curiosità su: Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo's Nest) è un film del 1975 diretto da Miloš Forman. È tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli. L'autore scrisse il libro in seguito alla propria esperienza da volontario all'interno del Veterans Administration Hospital di Palo Alto, in California. Ha segnato la storia del cinema trattando per la prima volta un argomento molto delicato, cioè il disagio presente negli ospedali psichiatrici statali, denunciando il trattamento inumano riservato ai pazienti ospitati in tali strutture, verso i quali vigeva un atteggiamento ...

balbettare (vai alla coniugazione)

parlare con molti stacchi e ripetizioni di parole, parti di esse o intere frasi

Sillabazione

bal | bet | tà | re

Pronuncia

IPA: /balbet'tare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tardo [[balbare*

Sinonimi

balbutire, barbugliare, biascicare, cominciare a parlare,farfugliare, pronunciare in modo confuso, pronunciare in modo stentato

pronunciare male, tartagliare

ciancicare, cincischiare, esprimersi con titubanza, parlare in modo disarticolato, parlare indistinto,

Contrari

recitare, declamare, parlare con sicurezza, esprimersi con chiarezza, esprimersi con sicurezza,