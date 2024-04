La Soluzione ♚ Lo sport con il SuperG La definizione e la soluzione di 3 lettere: Lo sport con il SuperG. SCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo sport con il superg: Sostantivo Significato e Curiosità su sci ( approfondimento) m inv lunga lamina, un tempo di legno e oggigiorno di metallo e plastica: agganciandone uno a ciascuno dei piedi mediante appositi scarponi e attacchi, viene adoperato come pattino per scivolare sulla neve (sport) sport associato all'attività di andare sugli sci Pronuncia IPA: /'i/ Etimologia / Derivazione dal norvegese ski Parole derivate elisci, doposcì, monosci, pista da sci, sciare, sciolina, sci-alpinismo, sci-alpinista, sci-alpinistico, sci nordico, sciescursionismo Termini correlati attacchi, discesa, funivia, gatto delle nevi, neve, pista, racchette, scarponi, maschera, sciatore, snowboard, skilift, skipass, seggiovia, slalom Iperonimi sport Altre Definizioni con sci; sport; superg; Allenati allo sport; Una sostanza il cui uso è proibito nello sport; Lo sport che gli Americani chiamano soccer; Cerca altre soluzioni cruciverba

SCI

