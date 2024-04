La Soluzione ♚ Sono la passione dei sub La definizione e la soluzione di 10 lettere: Sono la passione dei sub. IMMERSIONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sono la passione dei sub: L'immersione subacquea è un'attività che, al contrario del nuoto e dello snorkeling, prevede l'immersione completa del corpo umano in un ambiente liquido. La possibilità di esplorare l'ambiente subacqueo origina dalla peculiare caratteristica che l'essere umano condivide con pochi altri mammiferi di essere in grado di trattenere il respiro in acqua (riflesso di immersione). Le prime immersioni furono infatti in apnea e legate a necessità alimentari, col tempo, e soprattutto in seguito ad esigenze di natura bellica, sono stati studiati degli strumenti che permettessero all'uomo di prolungare la permanenza sott'acqua; furono quindi messe a ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'immersione subacquea è un'attività che, al contrario del nuoto e dello snorkeling, prevede l'immersione completa del corpo umano in un ambiente liquido. La possibilità di esplorare l'ambiente subacqueo origina dalla peculiare caratteristica che l'essere umano condivide con pochi altri mammiferi di essere in grado di trattenere il respiro in acqua (riflesso di immersione). Le prime immersioni furono infatti in apnea e legate a necessità alimentari, col tempo, e soprattutto in seguito ad esigenze di natura bellica, sono stati studiati degli strumenti che permettessero all'uomo di prolungare la permanenza sott'acqua; furono quindi messe a ... immersione f (pl.: immersioni) l'atto di immergersi nell'acqua immersione di un palombaro

fare un'immersione l'atto di immergersi in un'attività (nautica) profondità d'immersione Sillabazione im | mer | sió | ne Pronuncia IPA: /immer'sjone/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo immersio Sinonimi sprofondamento, affondamento, inabissamento

tuffo, bagno

(marina) pescaggio

pescaggio ( senso figurato ) coinvolgimento, compenetrazione

coinvolgimento, compenetrazione (astronomia: di astro) scomparsa Contrari emersione, affioramento Termini correlati immergere, immersione subacquea, immerso, full immersion Altre Definizioni con immersioni; sono; passione; Ci sono nelle porte che si aprono automaticamente; Vi sono stati sepolti i re Vittorio Emanuele II e Umberto I; Lo sono di comprendonio coloro che non ragionano; La passione dello chef; Una passione invernale; Sostenere con grande calore un idea o una passione;

IMMERSIONI

