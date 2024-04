La definizione e la soluzione di 10 lettere: Sistema di noleggio auto. CAR SHARING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'auto condivisa o car sharing (dall'inglese auto condivisa o condivisione dell'automobile) è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti od ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato. Questo servizio viene utilizzato all'interno di politiche di mobilità sostenibile, per favorire il passaggio dal possesso del mezzo all'uso dello stesso (cioè all'accesso al servizio di mobilità), in modo da consentire di rinunciare all'automobile privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di mobilità. L'auto, in questo ...

car sharing m inv

(forestierismo) autonololeggio a ore di un' automobile

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'omonomina locuzione inglese che significa "condivisione" [sharing] dell’"automobile" [car]

Termini correlati

bike-sharing

