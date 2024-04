La Soluzione ♚ Lo rivede il correttore La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo rivede il correttore. TESTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo rivede il correttore: Il testo (dal latino textus, "tessuto", "trama"), è un insieme di parole correlate fra loro per formare un'unità logico-concettuale, rispettando la sintassi e la semantica della lingua utilizzata, ovvero la sua grammatica e il suo lessico.Il testo consiste in un insieme di proposizioni ordinate ad un fine ultimo e tra loro coese da regole logiche, grammaticali e sintattiche. Esso veicola un messaggio intenzionale, adottando una forma, un linguaggio e delle argomentazioni adatte ad una sua comprensione differita nel tempo e/o nel luogo da parte delle persone cui è destinato. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il testo (dal latino textus, "tessuto", "trama"), è un insieme di parole correlate fra loro per formare un'unità logico-concettuale, rispettando la sintassi e la semantica della lingua utilizzata, ovvero la sua grammatica e il suo lessico.Il testo consiste in un insieme di proposizioni ordinate ad un fine ultimo e tra loro coese da regole logiche, grammaticali e sintattiche. Esso veicola un messaggio intenzionale, adottando una forma, un linguaggio e delle argomentazioni adatte ad una sua comprensione differita nel tempo e/o nel luogo da parte delle persone cui è destinato. testo ( approfondimento) m sing (pl.: testi) (letteratura) complesso di vocaboli che formano uno scritto, anche suddiviso in capitoli e/o parti (musica) composizione letteraria col fine di formare l'accompagnamento vocale di una canzone Voce verbale testo prima persona singolare dell'indicativo presente di testare Sillabazione tè | sto Pronuncia IPA: /'tsto/ Etimologia / Derivazione dal latino textum che deriva da texere cioè "tessere" Sinonimi scritto

contenuto, contesto

libro, manuale, volume, tomo, opera, studio, trattato, elaborato, saggio, articolo

(di una canzone, di un disco) parole

parole teglia Parole derivate contesto, ipertesto, testo-bozza, testuale Proverbi e modi di dire far testo Altre Definizioni con testo; rivede; correttore; L ambito di un discorso; Contiene poco cervello; Il sistema che in informatica rivede i testi e prova a rimuovere gli errori; Il correttore di bozze la effettua con scrupolo; Li scova il correttore di bozze;

