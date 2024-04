La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il remake d un brano. COVER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La cover, nella terminologia della musica principalmente pop e rock, è "una nuova versione di un brano musicale" precedentemente interpretato e portato al successo da un altro artista. La differenza tra interpretazione e cover (versione) non è ben definita: in genere quando un musicista interpreta un brano considerato un classico della musica eseguito innumerevoli volte non si usa il termine cover ma interpretazione. Il termine cover, invece, è usato in riferimento a canzoni riprodotte anche fedelmente e per indicare la reinterpretazione di brani recenti e brani classici, come nel caso delle "cover band" e tribute band; gruppi musicali che ...

cover ( approfondimento) f inv

(forestierismo) , (musica) nuova versione di un brano musicale, eseguita da un interprete diverso da quello originario il nostro gruppo è specializzato in cover di brani rock statunitensi

un disco di cover riarrangiate in chiave folk (forestierismo) , (giornalismo) immagine o composizione di immagini utilizzata come copertina di una rivista, di un libro, di un disco etc. nostra figlia è una fotomodella, ha posato per le cover di molte riviste prestigiose

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

(pronuncia italianizzata) IPA: /'kver/

Etimologia / Derivazione

prestito dall'inglese cover

