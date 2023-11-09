Questo tizio

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Questo tizio' è 'Costui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTUI

Vuoi approfondire la risposta Costui? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Questo tizio
  • Risposta: COSTUI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Questo tizio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Costui

Quando la definizione "Questo tizio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costui'.

Le 6 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
S Savona
T Torino
U Udine
I Imola

La soluzione 'Costui' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Questo tizio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.