La Soluzione ♚ Un presente per i clienti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un presente per i clienti. OMAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un presente per i clienti: Nell'ambito del complesso sistema di rapporti di signore-vassallo proprio del sistema feudale in corso nell'Europa medievale, l'atto di omaggio (latino: homagium) era un formale atto di sottomissione con il quale un signore feudale riconosceva la superiorità di un altro nobile. L'etimologia testimonia la natura di tale atto: il termine deriva infatti da homo ("uomo") e agere ("condurre") ed indicava una cerimonia durante la quale il nobile si dichiarava uomo fedele del suo signore e pronto a farsi condurre da questo. Necessario al momento della cerimonia di investitura (con cui era costituito un rapporto di vassallaggio), l'omaggio poteva ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Nell'ambito del complesso sistema di rapporti di signore-vassallo proprio del sistema feudale in corso nell'Europa medievale, l'atto di omaggio (latino: homagium) era un formale atto di sottomissione con il quale un signore feudale riconosceva la superiorità di un altro nobile. L'etimologia testimonia la natura di tale atto: il termine deriva infatti da homo ("uomo") e agere ("condurre") ed indicava una cerimonia durante la quale il nobile si dichiarava uomo fedele del suo signore e pronto a farsi condurre da questo. Necessario al momento della cerimonia di investitura (con cui era costituito un rapporto di vassallaggio), l'omaggio poteva ... omaggio m sing (pl.: omaggi) saluto riverente, o ossequioso, nei confronti di qualcuno rendiamo omaggio al nuovo re!

le porgo i miei omaggi dono, regalo con carattere galante, cortese o formale le lasciamo un piccolo omaggio (arte) opera d'arte in cui si imita palesemente la tecnica di un altro artista o in cui si includono riferimenti ad altri artisti o alle loro opere questo quadro è uno splendido omaggio a Picasso Voce verbale omaggio prima persona singolare dell'indicativo presente di omaggiare Sillabazione o | màg | gio Pronuncia IPA: /o'maddo/ Etimologia / Derivazione dal francese antico homage, hommage, che deiva da homme Sinonimi (di pacco, confezione) regalo

regalo ossequio, atto di ossequio, reverenza, atto di riverenza, rispetto, stima, onore, lode

regalo, dono, presente, offerta, gadget

venerazione, devozione

venerazione, devozione

cortesia, galanteria, saluto Contrari offesa, oltraggio Altre Definizioni con omaggio; presente; clienti; Un oggetto offerto; Grande delfino presente nel Mediterraneo; Il predatore australiano presente anche nei cartoon; Consente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle future; Versano vino sfuso ai loro clienti; Ha clienti correntisti; Serve vino ai suoi clienti;

