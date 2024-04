La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il più ridotto terrazzo. BALCONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il balcone, chiamato anche poggiolo, è una sporgenza della facciata di un edificio munita di ringhiera o parapetto. La differenza tra il balcone e la terrazza sta nel fatto che il balcone rappresenta un elemento aggiunto al corpo principale dell'edificio, che sporge, appunto, dal filo della sua superficie, mentre la terrazza è inclusa in esso. Prima dell'ingresso della tecnologia del cemento armato, il balcone veniva sorretto da mensole in legno o pietra. A Vicenza e in altre zone del Veneto la parola balcone è utilizzata nel dialetto locale per indicare l'antone.

balcone ( approfondimento) m sing (pl.: balconi)

(edilizia) (architettura) struttura sporgente di un edificio che si trova a livello del pavimento in corrispondenza di una finestra ed è circondata da una balaustra

Sillabazione

bal | có | ne

Pronuncia

IPA: /bal'kone/

Etimologia / Derivazione

accrescitivo di balco ( dal longobardo balk cioè "trave, palco di legname"): fonte Treccani; dall’alto tedescobalko: dizionario etimologico

Sinonimi

balconata terrazzo, terrazza, terrazzino

(uso letterario) verone

Parole derivate

abbalconato, balconare,

Alterati