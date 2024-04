La Soluzione ♚ Partizione d un romanzo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Partizione d un romanzo. CAPITOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Partizione d un romanzo: Capitolo – suddivisione logica di un libro Capitolo – suddivisione di una serie cinematografica Capitolo – atti pubblici di Comuni medievali italiani Capitolo – tipo di componimento poetico basato sulla terzina dantesca Capitolo – riunione dei monaci di un monastero o dei frati di una congregazione religiosa, oppure comunità dei canonici che officiano una chiesa cattedrale o collegiata Sala capitolare o capitolo – luogo dove si riunisce il capitolo dei monaci o dei canonici Capitolo – strumento utilizzato nello scautismo dalla comunità di Clan/Fuoco Capitolo – organizzazione divisionale autonoma senza rappresentanza dell'organizzazione ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Capitolo – suddivisione logica di un libro Capitolo – suddivisione di una serie cinematografica Capitolo – atti pubblici di Comuni medievali italiani Capitolo – tipo di componimento poetico basato sulla terzina dantesca Capitolo – riunione dei monaci di un monastero o dei frati di una congregazione religiosa, oppure comunità dei canonici che officiano una chiesa cattedrale o collegiata Sala capitolare o capitolo – luogo dove si riunisce il capitolo dei monaci o dei canonici Capitolo – strumento utilizzato nello scautismo dalla comunità di Clan/Fuoco Capitolo – organizzazione divisionale autonoma senza rappresentanza dell'organizzazione ... capitolo ( approfondimento) m sing (pl.: capitoli) (letteratura) parte di uno scritto o di un'opera letteraria in cui si dividono una parteo un periodo rilevante. (storia) ciascuna delle parti più brevi in cui è distribuita la materia di un’opera narrativa, storica, di studio o di testo, secondo criteri di organicità, struttura e proporzione. (religione) , (cristianesimo) nel cattolicesimo l'insieme dei canonici che espletano le loro funzioni in una cattedrale o l'assemblea di una congregazione religiosa ( barnabita, domenicana, francescana, etc.) il capitolo dei barnabiti ha eletto il preposito generale (architettura) sala di riunione di canonici (diritto) (economia) (commercio) (finanza) unità elementare di un bilancio Voce verbale capitolo prima persona singolare dell'indicativo presente di capitolare Sillabazione ca | pì | to | lo Pronuncia IPA: /ka'pitolo/ Etimologia / Derivazione dal latino capitulum, diminutivo di caput ovvero "capo" Alterati ( diminutivo ) capitolino, capitoletto, capitoluccio

capitolino, capitoletto, capitoluccio (peggiorativo) capitolaccio Proverbi e modi di dire avere voce in capitolo: essere determinate Altre Definizioni con capitolo; partizione; romanzo; Partizione di commedia; Una partizione di commedia; don Gesualdo romanzo di Verga; Un romanzo più corto; -don Gesualdo romanzo di Verga; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Partizione d un romanzo

CAPITOLO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Partizione d un romanzo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.