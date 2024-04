La Soluzione ♚ Un minuscolo condotto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un minuscolo condotto. MEATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un minuscolo condotto: Il meato urinario, noto anche come orifizio uretrale esterno, è l'apertura esterna dell'uretra. È il punto esterno in cui sbocca l'urina sia nei maschi che nelle femmine. Nei maschi viene espulsa, da qui, l'urina durante la minzione, o lo sperma durante l'eiaculazione maschile. Nelle femmine è localizzato nel vestibolo della vagina e nei maschi nella estremità finale del glande del pene. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il meato urinario, noto anche come orifizio uretrale esterno, è l'apertura esterna dell'uretra. È il punto esterno in cui sbocca l'urina sia nei maschi che nelle femmine. Nei maschi viene espulsa, da qui, l'urina durante la minzione, o lo sperma durante l'eiaculazione maschile. Nelle femmine è localizzato nel vestibolo della vagina e nei maschi nella estremità finale del glande del pene. meato ( approfondimento) m (pl.: meati) (letterario) disagevole e angusto passaggio, piccola apertura, intercapedine o feritoia naturale che si offre per essere attraversata da qualcosa (anatomia) in senso generico, stretto e corto canale dalle pareti ossee e cartilaginee (meato uditivo) o membranose (meato uretrale) che rappresenta uno sbocco verso l'esterno o un collegamento tra cavità vicine dell'organismo; orifizio (fisica) in meccanica, millimetrica o micrometrica intercapedine che separa le superfici di due corpi in movimento relativo riempita del lubrificante che ne evita lo sfregamento; gioco (geologia) è sinonimo di vuoto, interstizio o poro, cioè uno spazio non occupato da materiale solido all'interno di una roccia sciolta o lapidea Sillabazione me | à | to Pronuncia IPA: / me'ato/ Etimologia / Derivazione dal latino meatus, derivato di meare (vedi meo) "passare", che in italiano ha un omologo antico o confinato all'ambito letterario-poetico, meare (vedi), dal significato di "filtrare attraverso, trapelare" Sinonimi apertura, canale, condotto, orifizio, passaggio, varco Contrari blocco, chiusura, occlusione, Altre Definizioni con meato; minuscolo; condotto; Angusto e lungo passaggio; Un forellino come il poro; Minuscolo autoveicolo; Minuscolo congegno elettronico; Ha condotto La prova del cuoco; Tappare un condotto; Cerca altre soluzioni cruciverba

MEATO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un minuscolo condotto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.