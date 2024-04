La definizione e la soluzione di 6 lettere: Miller American Sniper. SIENNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Sienna Rosie Diana Miller (New York, 28 dicembre 1981) è un'attrice, modella e stilista statunitense con cittadinanza britannica, candidata, tra gli altri riconoscimenti, al premio BAFTA nel 2008. Nel 2008 ha ricevuto la candidatura al Premio BAFTA come migliore stella emergente. Per il ruolo di Tippi Hedren nel film TV The Girl ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e al Premio BAFTA. Nel 2014 ha partecipato al film Foxcatcher - Una storia americana ed affianca Bradley Cooper nell'acclamato American Sniper di Clint Eastwood.

