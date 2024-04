La Soluzione ♚ Il Keanu dello schermo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Keanu dello schermo. REEVES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il keanu dello schermo: Keanu Charles Reeves (IPA: [ki'nu 'ivz]; Beirut, 2 settembre 1964) è un attore canadese. È famoso per aver interpretato Neo, nella tetralogia di fantascienza Matrix, e John Wick, nella omonima saga action diretta da Chad Stahelski. Altri suoi ruoli notevoli includono il gigolò Scott Favor nel dramma Belli e dannati, l'agente di polizia Jack Traven in Speed, il principe Siddhartha in Piccolo Buddha, l'avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L'avvocato del diavolo, l'alieno Klaatu in Ultimatum alla Terra, l'agente federale Johnny Utah in Point Break - Punto di rottura, John Constantine nell'omonimo film e Johnny Silverhand nel ... Altre Definizioni con reeves; keanu; schermo; Il Keanu di Matrix; Lo interpreta Keanu Reeves nel film Matrix; L Everett dello schermo; Tiene incollati allo schermo del computer; Lo schermo a cristalli liquidi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il Keanu dello schermo

REEVES

R

E

E

V

E

S

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il Keanu dello schermo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.