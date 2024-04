La Soluzione ♚ Insolita La definizione e la soluzione di 4 lettere: Insolita. RARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Insolita: 12522 Rara – asteroide della fascia principale Carlton Rara – cantante e compositore francese di origini haitiane Lago Rara – lago del Nepal Parco nazionale di Rara – parco nazionale del Nepal Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: 12522 Rara – asteroide della fascia principale Carlton Rara – cantante e compositore francese di origini haitiane Lago Rara – lago del Nepal Parco nazionale di Rara – parco nazionale del Nepal rara f sing femminile di raro Sillabazione rà | ra Etimologia / Derivazione vedi raro Sinonimi infrequente, sporadica, discontinua, saltuaria

non comune, insolita, inconsueta, particolare, singolare, originale, speciale, straordinaria, eccezionale, curiosa

(per estensione) preziosa, pregiata, unica, introvabile Contrari frequente, continua

comune, solita, quotidiana, normale, banale, ordinaria

abbondante, numerosa

cosa eccezionale, preziosa Altre Definizioni con rara; insolita; La vetta emersa nel diluvio; Poco meno che unica; Molto insolita; Una insolita pancia; Cerca altre soluzioni cruciverba

