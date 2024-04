La Soluzione ♚ L ineluttabile destino La definizione e la soluzione di 4 lettere: L ineluttabile destino. FATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L ineluttabile destino: Fato √® un termine derivato dal verbo latino fari che significa "dire", "parlare" e quindi fatum, participio passato neutro che vuol dire "ci√≤ che √® detto" o "la parola detta (dalla divinit√†)" a cui ci si deve adeguare e alla quale √® inutile tentare di sottrarsi: Nella mitologia romana, anche Giove doveva sottostare al Fato (simbolizzato dalle Parche, sue figlie). Lo stesso nella mitologia greca, con Zeus e le moire. Idem nella mitologia norrena, con Odino e le norne. Sostantivo Significato e Curiosit√† su: Fato √® un termine derivato dal verbo latino fari che significa "dire", "parlare" e quindi fatum, participio passato neutro che vuol dire "ci√≤ che √® detto" o "la parola detta (dalla divinit√†)" a cui ci si deve adeguare e alla quale √® inutile tentare di sottrarsi: Nella mitologia romana, anche Giove doveva sottostare al Fato (simbolizzato dalle Parche, sue figlie). Lo stesso nella mitologia greca, con Zeus e le moire. Idem nella mitologia norrena, con Odino e le norne. fato ¬†( approfondimento) m inv presso i greci, potenza arcana e incontrastabile, che disciplina il mondo e gli uomini Sillabazione f√† | to Etimologia / Derivazione dal latino fatum, derivazione di fari ossia "dire, parlare" Citazione Sinonimi caso,destino, fatalit√†, fortuna, sorte, necessit√† ineluttabile, ineluttabilit√†, inevitabilit√†, inesorabilit√†, provvidenza Altre Definizioni con fato; ineluttabile; destino; Si allena gettandosi; Carne in umido stracotto; Ciascuno ha il suo; Il destino dell uomo nelle religioni indiane; Destino; Legge il destino sulla mano; Cerca altre soluzioni cruciverba

F

A

T

O

