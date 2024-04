La Soluzione ♚ Un imposta per locatori La definizione e la soluzione di 13 lettere: Un imposta per locatori. CEDOLARE SECCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un imposta per locatori: La cedolare secca sugli affitti è un sistema di tassazione introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011. In base a tale sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario IRPEF, le persone fisiche possono assoggettare i redditi scaturenti dalle locazioni per uso abitativo ad un'imposta sostitutiva: dell'IRPEF e relative addizionali; delle imposte indirette cui sono soggetti i canoni di locazione (imposta di registro ed imposta di bollo).La cedolare secca sugli affitti, oltre che dal suddetto articolo (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è disciplinata dal provvedimento del ... Altre Definizioni con cedolare secca; imposta; locatori; Un imposta facoltativa sulle locazioni immobiliari; Un imposta che si può scaricare; Un imposta di cui si parla e che fa discutere; Si apre per far luce ma non è l imposta; Cerca altre soluzioni cruciverba

