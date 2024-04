La Soluzione ♚ Gustoso al palato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Gustoso al palato. SAPIDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gustoso al palato: Umami ( lett. "saporito" o "sapido") è un termine di origine giapponese, che dagli anni '90 viene comunemente usato nel lessico proprio della fisiologia della nutrizione per definire la particolare sensazione gustativa indotta dal glutammato monosodico. È indicato come uno dei gusti fondamentali percepiti dalle cellule recettrici specializzate presenti nel cavo orale umano, affiancato ai tradizionali quattro sapori fondamentali, ovvero dolce, salato, amaro e aspro. È descritto come "gradevole al palato" ed è caratteristico dei brodi, degli arrosti, dei formaggi e di altri prodotti ricchi di proteine. Aggettivo Significato e Curiosità su: Umami ( lett. "saporito" o "sapido") è un termine di origine giapponese, che dagli anni '90 viene comunemente usato nel lessico proprio della fisiologia della nutrizione per definire la particolare sensazione gustativa indotta dal glutammato monosodico. È indicato come uno dei gusti fondamentali percepiti dalle cellule recettrici specializzate presenti nel cavo orale umano, affiancato ai tradizionali quattro sapori fondamentali, ovvero dolce, salato, amaro e aspro. È descritto come "gradevole al palato" ed è caratteristico dei brodi, degli arrosti, dei formaggi e di altri prodotti ricchi di proteine. sapido m sing che ha sapore (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione sà | pi | do Pronuncia IPA: /'sapido/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo sapidus, derivazione di sapere ovvero "aver sapore" Sinonimi saporito, gustoso

(senso figurato) spiritoso, arguto Parole derivate sapidamente, sapidità Altre Definizioni con sapido; gustoso; palato; È cotta in un gustoso dolce; Un gustoso e prezioso mollusco; Gustoso frutto dalla buccia liscia e profumata; Non è certo dolce al palato; Profumati per il palato; Saporiti gradevoli al palato; Cerca altre soluzioni cruciverba

SAPIDO

