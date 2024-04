La Soluzione ♚ Flemmatica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Flemmatica. PACATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Flemmatica: C.S. Pacat (...) è una scrittrice australiana, nota per la trilogia Captive Prince, pubblicata da Penguin Random House nel 2015.. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: C.S. Pacat (...) è una scrittrice australiana, nota per la trilogia Captive Prince, pubblicata da Penguin Random House nel 2015.. pacata f sing femminile di pacato Sillabazione pa | cà | ta Etimologia / Derivazione vedi pacato Sinonimi calma, tranquilla, quieta, serena, pacifica, placida, lenta, composta, equilibrata, dolce, mite, paziente, posato, imperturbabile, flemmatica Contrari agitata, irritata, nervosa, inquieta, irrequieta, irritabile Altre Definizioni con pacata; flemmatica; È calma nell esprimersi; Flemmatica posata; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Flemmatica

PACATA

