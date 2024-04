La Soluzione ♚ Fin che c è c è speranza La definizione e la soluzione di 4 lettere: Fin che c è c è speranza. VITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fin che c e c e speranza: La vita è l'insieme delle caratteristiche degli esseri viventi che manifestano processi biologici come l'omeostasi, il metabolismo, la riproduzione e l'evoluzione, dove: l'Omeostasi è un meccanismo di autoregolazione, tramite reazioni chimiche, atto a conservare un equilibrio interno al variare delle condizioni esterne. Un organismo vivente, in questa accezione, può esser visto come un sistema aperto. Il Metabolismo è l'insieme delle trasformazioni chimiche che consentono di gestire l'energia prodotta e utilizzata dall'organismo, ed è detto catabolismo se disgrega la materia organica per rilasciare energia (es. respirazione cellulare), e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La vita è l'insieme delle caratteristiche degli esseri viventi che manifestano processi biologici come l'omeostasi, il metabolismo, la riproduzione e l'evoluzione, dove: l'Omeostasi è un meccanismo di autoregolazione, tramite reazioni chimiche, atto a conservare un equilibrio interno al variare delle condizioni esterne. Un organismo vivente, in questa accezione, può esser visto come un sistema aperto. Il Metabolismo è l'insieme delle trasformazioni chimiche che consentono di gestire l'energia prodotta e utilizzata dall'organismo, ed è detto catabolismo se disgrega la materia organica per rilasciare energia (es. respirazione cellulare), e ... vita ( approfondimento) f sing (pl.: vite) (biologia) (medicina) condizione propria di un essere vivente, che gli permette di muoversi, rispondere a stimoli, conservare le proprie caratteristiche fisiche e riprodurle in organismi discendenti per quanto ne sappiamo, la Terra è l'unico pianeta del sistema solare ad ospitare la vita (filosofia) (diritto) lo stato che fa seguito alla nascita e che precede la morte la vita è lunga modo di vivere questa è una vita da schifo! (senso figurato) interesse o passione per qualcosa disegnare è tutta la sua vita (senso figurato) l'insieme di tutte le esperienze, emozioni, pensieri che costituiscono la storia personale di qualcuno dietro ogni lavoro ci sono vite ed esperienze, gioie e dolori (senso figurato) , (familiare) periodo di tempo molto lungo ci ha messo una vita ma adesso ha estinto il mutuo (anatomia) la parte del corpo umano che va dalla fine dello stomaco al bacino l'abito le stava stretto in vita Sillabazione vì | ta Pronuncia IPA: /'vita/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino vita (fonte Treccani), con il significato di "vita, forza vitale"; a sua volta dal proto-italico *giwo, che si può ricondurre alla radice del proto-indoeuropeo *gíh3weti, "vivere" Citazione Sinonimi essere, essere umano, persona, esistenza, sopravvivenza, soffio vitale, spirito vitale, durata

( per estensione ) incolumità, pelle

incolumità, pelle attività, durata, durevolezza, persistenza

comportamento, atteggiamento, condizione, condotta, modo, modo di vivere, sistema, stato, stile, tenore

brio, temperamento, verve, movimento, dinamismo, energia, entusiasmo, personalità, spirito, vigore, vitalità, sanità, vivacità

( senso figurato ) animazione, fermento, fervore, movimento, traffico

animazione, fermento, fervore, movimento, traffico autobiografia, biografia, memorie

cintola, cintura, busto, fianchi, fianco, giro

(senso figurato) mondo, cose del mondo, cose Contrari morte, scomparsa, decesso

cessazione, fine, termine

debolezza, fiacchezza, torpore, indolenza, inerzia, languore, noia, tristezza

(senso figurato) calma, quiete, silenzio, tranquillità

Parole derivate girovita, salvavita, vitale Alterati (peggiorativo) vitaccia Proverbi e modi di dire la vita non è un gioco : ammonimento a non sottovalutare i rischi e le implicazioni delle proprie azioni

: ammonimento a non sottovalutare i rischi e le implicazioni delle proprie azioni la mia vita è cambiata : espressione che indica un completo mutamento di sé stessi, o delle condizioni in cui si vive

: espressione che indica un completo mutamento di sé stessi, o delle condizioni in cui si vive mettere ordine nella propria vita : tentare di regolare le proprie abitudini, di eliminare i vizi e in generale di migliorare il modo in cui si vive

: tentare di regolare le proprie abitudini, di eliminare i vizi e in generale di migliorare il modo in cui si vive rischiare la vita : condizione temeraria e disperata

: condizione temeraria e disperata [il mio] progetto di una vita ... : progetto nel quale si è speso molto tempo, che si considera il culmine della propria attività e/o ed alla riuscita del quale si affida il proprio futuro

: progetto nel quale si è speso molto tempo, che si considera il culmine della propria attività e/o ed alla riuscita del quale si affida il proprio futuro l'occasione della [mia] vita : occasione capace di cambiare completamente l'esistenza

: occasione capace di cambiare completamente l'esistenza perdere la vita - morire

- morire salvare la vita (a qualcuno): impedire che qualcuno possa morire, in genere per incidenti gravi, malattie, pericoli estremi e simili

(a qualcuno): impedire che qualcuno possa morire, in genere per incidenti gravi, malattie, pericoli estremi e simili sacralità della vita : espressione che vuole intendere come la vita umana abbia un valore più alto di quello strettamente biologico, e generalmente utilizzata per ammonire contro il suicidio e contro l'assassinio

: espressione che vuole intendere come la vita umana abbia un valore più alto di quello strettamente biologico, e generalmente utilizzata per ammonire contro il suicidio e contro l'assassinio
fare la vita: mercificare il proprio corpo

