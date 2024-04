La definizione e la soluzione di 4 lettere: Favorisce i vizi. OZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Il termine ozio (derivato dal latino otium) genericamente si riferisce a ciò che caratterizza un lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale, occasionalmente o abitualmente, per carattere, per libera scelta o per costrizione, non si svolga nessuna attività particolarmente profittevole come può accadere che si presenti nel caso del cosiddetto "dolce far niente" inteso come «uno stato di ozio felice e spensierato».





Sostantivo

ozio  ( approfondimento) m sing (pl.: ozi)

stato in cui non si svolgono attività , atto del trovarsi senza fare nulla, per scelta o necessità (per estensione) impedimento nell'agire e nelle attività intellettive nonché sentimentali, dovuto ad angoscia, depressione o, più semplicemente, per sofferenza (letterario) momento dedicato all'ispirazione poetica o letteraria in genere

Voce verbale

ozio

prima persona singolare dell'indicativo presente di oziare

Sillabazione

ò | zio

Pronuncia

IPA: /'tsjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino otium che non aveva il significato negativo odierno, ma "tempo votato al piacere dell'intelletto"

Sinonimi

ignavia, inattività , inerzia, inoperosità , pigrizia, poltronaggine, scioperataggine

accidia, poltroneria, infingardaggine,

( letterario ) neghittositÃ

neghittosità (vita comoda e agiata) agio, comodo, comodità , mollezze

agio, comodo, comodità , mollezze relax, tempo libero, riposo, vacanza

Contrari

alacrità , dinamismo, laboriosità , operosità , solerzia, azione

attività , impegno, lavoro, negozio,

povertà , ristrettezze

Parole derivate

oziaico, oziare, ozieggiare, oziosaggine, oziosità , ozioso

Termini correlati

oblio

(per estensione) solitudine

