La Soluzione ♚ Lo era Vercingetorige La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo era Vercingetorige. GALLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo era vercingetorige: Aggettivo Significato e Curiosità su gallo m sing della Gallia (raro) variante, di gallico (storia) relativo ai Galli (letterario) francese Sostantivo gallo m sing (zoologia) (ornitologia) uccello, maschio della gallina; la sua classificazione scientifica è Gallus gallus ( tassonomia) (senso figurato) persona vanitosa che ama mettersi in mostra, convinta di essere migliore degli altri; sbruffone; gallo m (storia) persona del popolo dei Galli; (linguistica) antica lingua celtica parlata in Francia e nella pianura Padana; Sillabazione gàl | lo Pronuncia IPA: /'gal.lo/ Etimologia / Derivazione dal latino gallu(m) Citazione Sinonimi pollo, galletto, pollastro

(sport) peso gallo. Parole derivate galletticio, Galli, gallicinio, gallina, gallinaceo, gallismo, gallo-romano, gallofilia, galloitalico Alterati (diminutivo) galletto Iperonimi (ornitologia) uccello, vertebrato, animale Proverbi e modi di dire fare il gallo : sottintende alla vitàlità sessuale del gallo, quindi significa fare il conquistatore di donne

: sottintende alla vitàlità sessuale del gallo, quindi significa fare il conquistatore di donne Canto di gallo sul far della sera, o brutto tempo o gente straniera

Quando il gallo canta appollaio, aspetta acqua nel grondaio

Dodici galline e un gallo , mangiano come un cavallo Altre Definizioni con gallo; vercingetorige; Un Paese dell Eurozona; L animale che fa da banderuola sui campanili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo era Vercingetorige

GALLO

G

A

L

L

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo era Vercingetorige' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.