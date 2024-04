La Soluzione ♚ Difficile da mandar giù La definizione e la soluzione di 9 lettere: Difficile da mandar giù. INDIGESTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Difficile da mandar giu: Gli Indigesti sono un gruppo hardcore punk italiano nato a Vercelli nei primi anni ottanta. Assieme ad altri gruppi, quali Negazione, Declino, Peggio Punx, Blue Vomit e Nerorgasmo, hanno costituito la base della scena hardcore punk torinese e piemontese dell'epoca ed esponenti di primo piano di quello che fanzine e riviste come Maximumrocknroll definirono Italian hardcore. Aggettivo Significato e Curiosità su: Gli Indigesti sono un gruppo hardcore punk italiano nato a Vercelli nei primi anni ottanta. Assieme ad altri gruppi, quali Negazione, Declino, Peggio Punx, Blue Vomit e Nerorgasmo, hanno costituito la base della scena hardcore punk torinese e piemontese dell'epoca ed esponenti di primo piano di quello che fanzine e riviste come Maximumrocknroll definirono Italian hardcore. indigesto m sing detto di qualcosa che è difficile da digerire Un pranzo indigesto (senso figurato) spiacevole, difficile da sopportare o da accettare Suo genero le era indigesto Sillabazione in | di | gè | sto Pronuncia IPA: /indi'dsto/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino indigestus Sinonimi indigeribile, pesante

( senso figurato ) insopportabile, intollerabile, spiacevole, sgradevole, pesante, antipatico, molesto

insopportabile, intollerabile, spiacevole, sgradevole, pesante, antipatico, molesto (di materia, opera) ostico Contrari digeribile, leggero

sopportabile, tollerabile, piacevole Termini correlati digerire, indigestione Altre Definizioni con indigesto; difficile; mandar; Se la si lascia scappare è difficile che ritorni; È difficile se non si parla la stessa lingua; Faticosa difficile; Mandar giù un boccone; Mandar giù la medicina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Difficile da mandar giù

INDIGESTO

I

N

D

I

G

E

S

T

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Difficile da mandar giù' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.