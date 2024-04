La definizione e la soluzione di 15 lettere: Cura che immunizza. BATTERIOTERAPIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale o trapianto di feci o infusione di probiotici umani (HPI) o trapianto di microbioma fecale, è un trattamento medico non farmacologico, in fase sperimentale, utilizzato con una certa efficacia in soggetti affetti da colite pseudomembranosa sostenuta dal Clostridioides difficile, o anche in caso di colite ulcerosa refrattaria alle comuni terapie.Scopo di questa innovativa terapia è quello di ripristinare l'ecologia microbica e l'omeostasi del colon, reintroducendo un microbiota umano sano (equilibrato), prelevato da feci di un donatore sano o in certi casi da feci "donate" ...

batterioterapia f sing (pl.: batterioterapie)

(biologia) (medicina) uso di determinati batteri per bloccarne altri

Sillabazione

bat | te | rio | te | ra | pì | a

Pronuncia

IPA: //bat,trjotera'pia/

Etimologia / Derivazione

Da batterio e terapia

