La Soluzione ♚ Comprende Belleville e Montparnasse La definizione e la soluzione di 6 lettere: Comprende Belleville e Montparnasse. PARIGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comprende belleville e montparnasse: Parigi (AFI: /pa'rii/; in francese Paris, pronuncia /pai/; con riferimento alla città antica, Lutezia, in francese Lutèce /lyts/, dal latino Lutetia Parisiorum) è la capitale e la città più popolata della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France e l'unico comune a essere nello stesso tempo dipartimento, secondo la riforma del 1977 e i dettami della legge PML che espansero i vecchi confini comunali. Con una popolazione di 2 229 095 abitanti è, dopo Berlino, Madrid e Roma, il quarto comune più popoloso dell'Unione europea e, in considerazione della superficie comunale, possiede una delle più alte densità abitative del mondo. ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Parigi (AFI: /pa'rii/; in francese Paris, pronuncia /pai/; con riferimento alla città antica, Lutezia, in francese Lutèce /lyts/, dal latino Lutetia Parisiorum) è la capitale e la città più popolata della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France e l'unico comune a essere nello stesso tempo dipartimento, secondo la riforma del 1977 e i dettami della legge PML che espansero i vecchi confini comunali. Con una popolazione di 2 229 095 abitanti è, dopo Berlino, Madrid e Roma, il quarto comune più popoloso dell'Unione europea e, in considerazione della superficie comunale, possiede una delle più alte densità abitative del mondo. ... Parigi ( approfondimento) (toponimo) (geografia) capitale della Francia Sillabazione Pa | rì | gi Pronuncia IPA: /'parid/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Citazione Parole derivate parigino

Altre Definizioni con parigi; comprende; belleville; montparnasse; La città con il Centre Pompidou; Il raid motoristico che si correva nel deserto del Sahara; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Comprende voci d ogni timbro; L arcipelago che comprende Giava; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Comprende Belleville e Montparnasse

PARIGI

P

A

R

I

G

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Comprende Belleville e Montparnasse' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.