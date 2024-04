La definizione e la soluzione di 7 lettere: Compagno d ufficio. COLLEGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il collegio cardinalizio (definito anche sacro collegio cardinalizio, o più semplicemente sacro collegio), secondo l'Annuario pontificio, è l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica. Assolve tre compiti principali: provvede all'elezione del Papa; in conclave, tuttavia, non entrano tutti i membri del Collegio ma solo quei cardinali che non hanno ancora compiuto l'ottantesimo anno di età il giorno precedente l'inizio della sede vacante; si riunisce collegialmente quando il Papa lo convoca per valutare aspetti generali o specifici del governo della Chiesa universale; assiste personalmente il Papa nel suo impegno pastorale attraverso gli ...

collega m e f sing

(diritto) (economia) chi fa lo stesso lavoro, chi ha la stessa mansione lavorativa oppure nello stesso luogo di lavoro Luigi sta parlando con un collega

sono andato in montagna con un mio collega di banca

Voce verbale

collega

terza persona singolare dell'indicativo presente di collegare seconda persona singolare dell'imperativo presente di collegare prima di agire collega il cervello al tuo comportamento

Sillabazione

col | lè | ga

Pronuncia

IPA: /kol'lga/

Etimologia / Derivazione

dal latino colligare formato da con- e ligare cioè "legare"

Sinonimi

compagno di lavoro, collaboratore, socio

(per estensione) , (scherzoso) complice, compare

Parole derivate

colleganza, collegare

Termini correlati