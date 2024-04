La Soluzione ♚ Collocarsi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Collocarsi. PORSI - METTERSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Collocarsi: La Compagnia di Gesù, o gesuiti (in latino Societas Iesu; sigla S.I., o anche d.C.d.G.) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio.L'ordine, composto da chierici regolari, fu fondato da Ignazio di Loyola che, con alcuni compagni, nel 1534 a Parigi fece voto di predicare in Terra santa (progetto abbandonato nel 1537) e di porsi agli ordini del papa: il programma di Ignazio fu approvato da papa Paolo III con la bolla Regimini militantis Ecclesiae (27 settembre 1540).Espulso da vari paesi europei nella seconda metà del XVIII secolo, l'ordine fu soppresso e dissolto da papa Clemente XIV nel 1773 (la Compagnia sopravvisse però nei ... Verbo Riflessivo Significato e Curiosità su: La Compagnia di Gesù, o gesuiti (in latino Societas Iesu; sigla S.I., o anche d.C.d.G.) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio.L'ordine, composto da chierici regolari, fu fondato da Ignazio di Loyola che, con alcuni compagni, nel 1534 a Parigi fece voto di predicare in Terra santa (progetto abbandonato nel 1537) e di porsi agli ordini del papa: il programma di Ignazio fu approvato da papa Paolo III con la bolla Regimini militantis Ecclesiae (27 settembre 1540).Espulso da vari paesi europei nella seconda metà del XVIII secolo, l'ordine fu soppresso e dissolto da papa Clemente XIV nel 1773 (la Compagnia sopravvisse però nei ... porsi (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale porsi prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di porgere Sillabazione pòr | si Pronuncia IPA: /'porsi/ Etimologia / Derivazione (verbo) derivato di porre , con l'aggiunta della particella pronominale riflessiva si

derivato di , con l'aggiunta della particella pronominale riflessiva (verbo) vedi porgere Sinonimi collocarsi, mettersi

accingersi, apprestarsi, cominciare, iniziare prepararsi

presentarsi Contrari abbandonare, cessare, interrompere, smettere Parole derivate sottoporsi Altre Definizioni con porsi; collocarsi; Decidersi a un operazione; Mettersi collocarsi; Collocarsi o indossare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Collocarsi

PORSI

P

O

R

S

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Collocarsi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.