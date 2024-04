La Soluzione ♚ Clemente pietoso La definizione e la soluzione di 14 lettere: Clemente pietoso. MISERICORDIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Clemente pietoso: L'immagine di Gesù Misericordioso o della Divina Misericordia, con l'iscrizione «Gesù, confido in Te», è il quadro dipinto secondo la richiesta che Gesù avrebbe rivolto a Santa Faustina Kowalska. Aggettivo Significato e Curiosità su: L'immagine di Gesù Misericordioso o della Divina Misericordia, con l'iscrizione «Gesù, confido in Te», è il quadro dipinto secondo la richiesta che Gesù avrebbe rivolto a Santa Faustina Kowalska. misericordioso m sing che si comporta con misericordia Sostantivo misericordioso m sing chi si comporta con misericordia Sillabazione mi | se | ri | cor | dió | so Pronuncia IPA: /mizerikor'djozo/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale misericordiosus Citazione Sinonimi comprensivo, pietoso, benevolo, benigno, generoso, caritatevole, umano, rispettoso

tollerante, indulgente, clemente Contrari duro, crudele, spietato

intollerante, intransigente, inclemente Parole derivate misericordiosamente Altre Definizioni con misericordioso; clemente; pietoso; Clemente il direttore del TG5; Clemente bendisposto; Il più pietoso fra gli Ebrei; Pietoso con il prossimo; Cerca altre soluzioni cruciverba

