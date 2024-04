La definizione e la soluzione di 10 lettere: Clamorosa come certe vittorie. STREPITOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Topolino strepitoso Natale! (Mickey's Twice Upon a Christmas) è un film d'animazione natalizio direct-to-video del 2004 diretto da Matthew O'Callaghan e prodotto dalla DisneyToon Studios. È il sequel di Topolino e la magia del Natale (1999), di cui riprende lo schema: è infatti composto di cinque segmenti non correlati con protagonisti i personaggi Disney, presentati in questo caso tramite un libro animato. Tuttavia, a differenza del film precedente, è realizzato in animazione al computer. Il film fu distribuito in America del Nord in VHS e DVD-Video il 9 novembre 2004, esattamente cinque anni dopo Topolino e la magia del Natale.

strepitosa f sing

plurale di strepitoso

Sillabazione

stre | pi | tó | sa

Etimologia / Derivazione

vedi strepitoso