La Soluzione ♚ Un bocconcino da re La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un bocconcino da re. LECCORNIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un bocconcino da re: Il genere Iguana è il genere tipo della famiglia Iguanidae. Nonostante il termine sia genericamente utilizzato per riferirsi a tutti i rappresentanti della famiglia o esteso addirittura ad altre specie del più ampio infraordine Iguania, il genere comprende le sole 2 specie Iguana iguana e Iguana delicatissima, ovvero le iguane in senso stretto. Anna Maria Ortese ha scritto un romanzo con protagonista una iguana, L'iguana (1965). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il genere Iguana è il genere tipo della famiglia Iguanidae. Nonostante il termine sia genericamente utilizzato per riferirsi a tutti i rappresentanti della famiglia o esteso addirittura ad altre specie del più ampio infraordine Iguania, il genere comprende le sole 2 specie Iguana iguana e Iguana delicatissima, ovvero le iguane in senso stretto. Anna Maria Ortese ha scritto un romanzo con protagonista una iguana, L'iguana (1965). leccornia f sing (pl.: leccornie) cibo ghiotto, molto appetitoso (senso figurato) ciò che è molto attraente Sillabazione lec | cor | nì | a o lec | còr | nia Pronuncia IPA: /lekkor'nia/ o IPA: /lek'krnja/ Etimologia / Derivazione dall’antico lecconerìa, derivazione. di leccare Sinonimi bocconcino, delicatezza, ghiottoneria, golosità, manicaretto, prelibatezza, specialità, squisitezza Contrari schifezza

(familiare) porcheria Termini correlati gustoso

La risposta a Un bocconcino da re

LECCORNIA

L

E

C

C

O

R

N

I

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un bocconcino da re' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.