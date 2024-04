La Soluzione ♚ Il bipede sapiente La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il bipede sapiente. UOMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bipede sapiente: Homo sapiens (Linnaeus, Systema naturae, 1758), (dal latino «uomo sapiente») è la definizione tassonomica dell'essere umano moderno. Appartiene al genere Homo, di cui è l'unica specie vivente, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati. L'epoca del periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni fa, vide la comparsa in Africa orientale della specie Homo sapiens. Secondo le teorie prevalenti, dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o, secondo altre evidenze, alcune decine di migliaia di anni prima), in stretta coincidenza con una fortissima riduzione della popolazione globale, parte della specie iniziò un percorso ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Homo sapiens (Linnaeus, Systema naturae, 1758), (dal latino «uomo sapiente») è la definizione tassonomica dell'essere umano moderno. Appartiene al genere Homo, di cui è l'unica specie vivente, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati. L'epoca del periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni fa, vide la comparsa in Africa orientale della specie Homo sapiens. Secondo le teorie prevalenti, dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o, secondo altre evidenze, alcune decine di migliaia di anni prima), in stretta coincidenza con una fortissima riduzione della popolazione globale, parte della specie iniziò un percorso ... uomo ( approfondimento) m sing (antropologia) (zoologia) (mammalogia) individuo adulto di sesso maschile della specie umana; la sua classificazione scientifica è Homo sapiens ( tassonomia) c'era un uomo in quella stanza (per estensione) la specie umana, l'umanità: anche la maggioranza o una grande parte di essa l'uomo ha dominio sugli animali Sillabazione uò | mo Pronuncia IPA: /'w.mo/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino homo Citazione Vangelo secondo Giovanni 3,14 Sinonimi essere umano, persona, individuo, mortale

( per estensione ) genere umano, il prossimo, umanità, gente

genere umano, il prossimo, umanità, gente maschio, sesso forte

adulto, maschio

addetto, operaio, tecnico

( per estensione ) ( popolare ) marito, sposo, coniuge, consorte, compagno, partner, fidanzato

marito, sposo, coniuge, consorte, compagno, partner, fidanzato (sport) giocatore, atleta

giocatore, atleta (militare) soldato, militare, elemento, unità

soldato, militare, elemento, unità un tizio, un tale, uno, qualcuno Contrari animale

( per estensione ) donna, fidanzata, moglie, sposa, femmina

donna, fidanzata, moglie, sposa, femmina bambino

(opposto a militare) civile Parole derivate antiuomo, nobiluomo, ominazione, superuomo Termini correlati ominide, ominino Alterati ( peggiorativo ) ( raro ) omaccio, omuncolo

omaccio, omuncolo ( diminutivo ) ometto, omino

ometto, omino ( accrescitivo ) omone

omone (spregiativo) omiciattolo Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (ordine) primate, (sottordine) aplorrino, (parvordine) catarrino, (superfamiglia) ominoideo, (famiglia) ominide, (genere) Homo, (sottofamiglia) Homininae, (tribù) Hominini, (sottotribù) Hominina, (specie) Homo sapiens Proverbi e modi di dire pezzo d'uomo : persona robusta

: persona robusta uomo d'onore

farsi onore

La giustizia è la forza dei re, la furbizia è la forza della donna, l'orgoglio è la forza dei pazzi, la spada è la forza del bandito, l'umiltà è la forza dei saggi, le lacrime sono la forza del bambino, l'amore di un uomo e una donna è la forza del mondo

uomo avvisato mezzo salvato : l'avvertimento dimezza la possibilità di commettere un errore

: l'avvertimento dimezza la possibilità di commettere un errore essere un uomo : con volontà e consapevolezza poter costruire, correggere, sostenere ed aiutare, meditare ed agire responsabilmente Altre Definizioni con uomo; bipede; sapiente; Il disegno di Leonardo con un individuo inscritto in un cerchio; Faceva pubblicità camminando in città; Bipede alato; Il bipede per caldi piumini; Sapiente; Così si esprime il sapiente; La dea sapiente; Cerca altre soluzioni cruciverba

