La Soluzione ♚ Bipede alato La definizione e la soluzione di 3 lettere: Bipede alato. OCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bipede alato: Sostantivo Significato e Curiosità su oca ( approfondimento) f sing (pl.: oche) (zoologia) , (ornitologia) uccello domestico degli Anseriformi di notevoli dimensioni con i piedi a forma di pinna; la sua classificazione scientifica è anser ( tassonomia) l'oca è un palmipede (senso figurato) persona, specie donna, superficiale, presuntuosa e poco intelligente Sillabazione ò | ca Pronuncia IPA: /'ka/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo auca, da avica, derivazione di avis ossia "uccello" Sinonimi papera, papero

(senso figurato) distratto, ingenuo, leggero, sbadato, sciocco, stupido, svampito, tonto

Contrari (senso figurato) accorto, saggio, savio Parole derivate ocaggine, ocarina, ocarinista, volpoca Iperonimi animale, metazoo, vertebrato, uccello, anseriforme, anatide, anserino Alterati ( diminutivo ) ochina; ochetta; ocherella

ochina; ochetta; ocherella ( accrescitivo ) ocona; ocone

ocona; ocone (peggiorativo) ocaccia Proverbi e modi di dire avere la pelle d’oca: esclamazione che avviene proprio quando la pelle raggrinzisce spontaneamente per alcuni istanti in occasione di stupore o meraviglia in rapporto a cose dette, viste, accadute, ecc; altrimenti per un brivido Altre Definizioni con oca; bipede; alato; Il bipede sapiente; Il bipede per caldi piumini; Mitologico cavallo alato; Il cappello alato di Mercurio; Il cavallo alato che trainava il carro di Giove; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Bipede alato

OCA

O

C

A

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Bipede alato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.