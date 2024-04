La Soluzione ♚ Biancastri con effetti iridescenti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Biancastri con effetti iridescenti. OPALINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Biancastri con effetti iridescenti: Per vetro opalino (o opaline o vetro lattimo) s'intende un vetro lattiginoso, che può essere bianco o colorato, ed è reso translucido o opaco con l'aggiunta, durante l'impasto, di particolari fosfati o ossidi. Può anche avere i riflessi dell'iride. Aggettivo Significato e Curiosità su: Per vetro opalino (o opaline o vetro lattimo) s'intende un vetro lattiginoso, che può essere bianco o colorato, ed è reso translucido o opaco con l'aggiunta, durante l'impasto, di particolari fosfati o ossidi. Può anche avere i riflessi dell'iride. lattiginoso m sing che assomiglia al latte Sillabazione lat | ti | gi | nó | so Pronuncia IPA: /lattidi'noso/ Etimologia / Derivazione da latte Sinonimi simile al latte, latteo, lattescente, alabastrino, opalescente, opalino

(di pianta, erba) lattifero Contrari scuro, grigio Termini correlati latte Altre Definizioni con opalini; biancastri; effetti; iridescenti; Biancastri con effetti azzurri e gialli; Gli effetti nella valigia; Gli effetti realizzati dai rumoristi; Un tipo di pittura basata sugli effetti visivi; Quelle di sapone sono iridescenti;

