Il Bellow della narrativa

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Saul (in ebraico , Saul ben Qis, 'Saul, figlio di Kis' o ' , Saul HaMelech, 'Re Saul' – in arabo , alut o in arabo , Sha'ul) è un personaggio biblico, primo re di Israele (1047-1010 a.C.). Il suo regno sembra abbia segnato il passaggio da una società tribale a una statale. Il significato del nome Saul in ebraico è "richiesto/pregato".

Saul ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

dall'ebraico Sciaul e significa l'eletto, oppure dal greco Sas, delicato, molle, lieve; vacillante, fiacco