La Soluzione ♚ Si allearono ai filibustieri La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si allearono ai filibustieri. BUCANIERI

Si allearono ai filibustieri: La parola bucaniere, dal francese boucanier, inizia a essere documentata dal tardo XVII secolo, nell'area dei Caraibi: indicava i cacciatori di frodo che affumicavano la carne su una graticola di legno (detta dai francesi boucan, termine di radice tupi). Questo metodo, chiamato in spagnolo barbacoa e dal quale deriva il barbecue, sarebbe stato insegnato loro dagli Arawak, tribù di Santo Domingo. Tuttavia gli abitanti delle isole utilizzarono ben presto questa parola per indicare i pirati dei Caraibi. I coloni inglesi che occuparono la Giamaica usarono questo termine per indicare pirati ribelli che navigavano nei porti e nei mari caraibici.

Aggettivo, forma flessa
bucanieri (approfondimento) m sing (storia) plurale di bucaniere

Sostantivo
bucanieri (approfondimento) m sing (storia) plurale di bucaniere

Sillabazione
bu | ca | niè | ri

Pronuncia
IPA: /buka'njri

Etimologia / Derivazione
vedi bucaniere

Sinonimi
pirati, corsari, filibustieri

BUCANIERI

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Si allearono ai filibustieri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.