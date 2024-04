La Soluzione ♚ Acqua gasificata La definizione e la soluzione di 6 lettere: Acqua gasificata. VAPORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Acqua gasificata: Il vapore è uno stato fisico della materia, definibile come stato aeriforme a temperatura inferiore alla propria temperatura critica. Nel linguaggio comune, il termine "vapore" è utilizzato come sinonimo di vapore acqueo, anche detto "vapore d'acqua". Sostantivo Significato e Curiosità su: Il vapore è uno stato fisico della materia, definibile come stato aeriforme a temperatura inferiore alla propria temperatura critica. Nel linguaggio comune, il termine "vapore" è utilizzato come sinonimo di vapore acqueo, anche detto "vapore d'acqua". vapore ( approfondimento) m sing (pl.: vapori) (fisica) acqua allo stato aeriforme (chimica) aeriforme che si trovi al di sotto della propria temperatura critica Sillabazione va | pò | re Pronuncia IPA: /va'pore/ Etimologia / Derivazione dal latino vapor ossia "esalazione" Sinonimi ( fisica ) aeriforme

aeriforme vapore acqueo

locomotiva, battello a vapore, vaporetto, piroscafo

effluvio, esalazione, fumo, fumosità, nebbia Parole derivate evaporare, svaporare, vaporoso, cavallo-vapore, controvapore, vaporizzare Alterati (diminutivo) vaporetto Proverbi e modi di dire a tutto vapore: a tutta velocità Altre Definizioni con vapore; acqua; gasificata; Esala da una pentola in ebollizione; Collega Venezia alle isole circostanti; L acqua che allunga il whisky; Il dispositivo che fa girare l acqua in molte fontane; Così è l acqua dei laghi; Cerca altre soluzioni cruciverba

