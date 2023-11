La definizione e la soluzione di: Una Luisa dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORNA

Significato/Curiosita : Una luisa dello spettacolo

Triveneto con spettacolo finale a verona in piazza bra. dal 2013 al 2017 luisa si è esibita al teatro manzoni di milano con lo spettacolo di musica e comicità... Triveneto confinale a verona in piazza bra. dal 2013 al 2017si è esibita al teatro manzoni di milano con lodi musica e comicità... Luisa Corna (Palazzolo sull'Oglio, 2 dicembre 1965) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una Luisa dello spettacolo : luisa; spettacolo; luisa e Luca Zingaretti; Un nome che può precedere Grazia o luisa ; Nome che può precedere Grazia o luisa ; Una Maria luisa poetessa italiana del 900; luisa _ e Luca Zingaretti; Il numero di centro dello spettacolo ; spettacolo di un comico in piedi: comedy; La simpatica Mannino dello spettacolo ; Un tipo di spettacolo comico: up comedy ing; Coadiuva il comico in uno spettacolo ;

Cerca altre Definizioni