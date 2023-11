Rozzo e zotico

Polacco: zotyk portoghese:spagnolo:risale, tramite il latino zoticus, al greco antico t (zotikós);basato su t (zotikós)...

Bifolco è colui il quale bada al bestiame, in particolare quello bovino. I suoi compiti tradizionali erano l'esserne guardiano e curarne l'utilizzo nei lavori agricoli, in particolare nell'aratura, dove prima della diffusione della meccanizzazione agricola si impiegava in genere una coppia di buoi. Il nome deriva dal latino bubulcus, da cui la forma volgare bufulcus.