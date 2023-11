Utilizza gli ultrasuoni

Udire, altri animali hanno tale capacità: i cani (per i quali sono in commercio appositi fischietti di richiamo agli); i delfini...

Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono sott'acqua per la navigazione, comunicazione o per rilevare la presenza e la posizione di sottomarini o oggetti sotto il livello del mare. Si distinguono in attivi e passivi.