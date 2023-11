La definizione e la soluzione di: Una riga di poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERSO

Sottinteso poiesis, "(poesia) che si accompagna con la lira"). lo stesso argomento in dettaglio: lirica greca. nell'antica grecia, la poesia lirica era quella... Sottinteso poiesis, "() che si accompagna con la lira"). lo stesso argomento in dettaglio: lirica greca. nell'antica grecia, lalirica era quella... Il verso è l'unità metrica base per la poesia, sia sotto il punto di vista ritmico che puramente visivo. Tipograficamente è delimitato dalla discesa a capo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

